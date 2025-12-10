La 'Cabalgaza' de Papá Noel llenará este sábado de magia y alegría las calles de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional 'Cabalgaza' de Papá Noel llenará este sábado, 13 de diciembre, de magia y alegría las calles de Valladolid con un recorrido que se desarrollará a lo largo del centro de la ciudad, desde el paseo de Filipinos hasta la Plaza Mayor.

La cita, patrocinada por la marca Lecha Gaza, pasará por la plaza de Colón, calle Gamazo, plaza de España y Duque de la Victoria, por lo que a partir de las 15.30 horas se procederá al corte del tráfico para poder colocar y cerrar el vallado en todo el recorrido establecido.

El desfile de carrozas obligará a prohibir el estacionamiento de vehículos en el paseo de Filipinos (entre paseo de Zorrilla y plaza de Colón) desde las 10.00 hasta las 21.00 horas del sábado.

También estará prohibido aparcar en toda la calle Duque de la Victoria desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, así como en la calle Gamazo desde las 7.00 hasta las 21.00 horas y en la plaza de Monasterio de San Benito desde las 10.00 hasta las 21.00 horas.

Por todo ello, la intensidad de tráfico aumentará en los ejes de López Gómez, plaza de España, Recondo y Puente Colgante; en la Plaza de la Circular, Nicolás Salmerón, Labradores y Panaderos; en el Paseo de Isabel la Católica, San Ildefonso, paseo de Zorrilla (primer tramo); en el Paseo del Arco de Ladrillo, paseo del Hospital Militar, Sánchez Arjona, avenida de Salamanca.

También se intensificará el tráfico en la calle Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás, paseo del Renacimiento Puente Mayor, avenidas de Salamanca, Burgos y Gijón, según ha detallado la Policía Municipal a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Policía Municipal también ha informado de que se habilitarán pasos a lo largo del recorrido controlados por personal de seguridad para los peatones, si bien iniciada la cabalgata se cerrarán al tránsito.

Por último, las restricciones para estaciomamientos públicos se habilitarán desde las 15.30 horas en el de Plaza Zorrilla, donde se permitirá la entrada y salida de vehículos únicamente por plaza de Zorrilla.

En el de plaza de España estará prohibida la entrada de vehículos, mientras que la salida solo se permitirá por calle de Panaderos. En el caso de la calle Doctrinos estará prohibida la entrada de vehículos, aunque se permitirá la salida.

ACCESOS A HOSPITALES Y ESTACIÓN DE TRENES

Debido a los cortes de tráfico, el acceso al Hospital Campo Grande y al estacionamiento de plaza de Colón se podrá realizar por la calle Recondo y calle de la Estación del Norte (por el carril habilitado).

Por su parte, a la estación de trenes se podrá acceder desde la calle Ferrocarril, Recondo y por la calle Puente Colgante, Recondo, estación Campo Grande.

A la estación de Autobuses se podrá acceder desde Paseo Hospital Militar hacia Paseo Arco de Ladrillo y Puente Colgante, así como por Paseo Zorrilla hacia Puente Colgante.