Cabanillas (Auvasa) insiste en culpar al PSOE de los defectos en el funicular y no da fecha para su reparación

Funicular de la ladera este de Parquesol detenido a mitad de la rampa. - GRUPO MUNICIPAL PSOE DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la empresa municipal de autobuses de Valladolid, Eduardo Cabanillas, ha insistido este jueves en que las "tantas averías y roturas de piezas" que sufre el funicular de la ladera este de Parquesol proceden de que el anterior equipo de Gobierno, del que formaban parte el PSOE y VTLP firmaron un contrato "sin dar garantías del mantenimiento adecuado".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Cabanillas ha reaccionado a las críticas del Grupo Municipal Socialista porque esta infraestructura lleva ya un mes sin uso por una avería, pero no ha mencionado un plazo para su puesta en correcto funcionamiento.

Cabanillas ha considerado "increíble el descaro del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid" al reprochar al actual Gobierno de PP y Vox "la tardanza en reparar las averías del elevador de Parquesol".

Ha recordado que esta infraestructura "cayó en manos del Gobierno de la etapa anterior, con el anterior alcalde, que solo se preocupó de instalarlo rápidamente antes de las elecciones de 2023, sin preocuparse de dar garantías del mantenimiento adecuado, sin obligar a tener stock de piezas ni tiempos de reparación".

El contrato de mantenimiento, que recuerda que firmó el concejal socialista Luis Vélez, quien expresa hoy las críticas por las averías, estaba, en definitiva, "lleno de problemas".