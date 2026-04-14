Cabero (CES) espera trabajar "al máximo" con las Cortes y una XII Legislatura "propicia para todos"

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, espera trabajar "al máximo" con las Cortes constituidas este martes, 14 de abril, y desea una XII Legislatura "muy propicia para todos".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la sesión constitutiva de la XII Legislatura, Cabero ha incidido en que para el CES la Mesa de las Cortes es "muy relevante" porque Castilla y León es la única comunidad en la que el órgano consultivo depende del Parlamento.

Por ello, prevé un contacto "directo" y trabajar "al máximo" con las nuevas Cortes, motivo por el que también ha deseado "toda la suerte del mundo" a los integrantes de la Mesa en esta nueva legislatura que espera "sea muy propicia para todos".