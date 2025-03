Uno de cada cuatro hogares españoles con niños no se pudo permitir ni una semana de vacaciones en 2024, según el INE

VALLADOLID/MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro hogares con niños menores de 16 años (el 24 por ciento) no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana en el año 2024, lo que supone un descenso de 9,5 puntos porcentuales con respecto a hace diez años (eran un 33,5 por ciento en 2014), según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de Castilla y León ese porcentaje se sitúa en el 20,3 por ciento.

Otros de los datos del INE señalan que en el 7,8 por ciento de los hogares de Castilla y León con niños menores de 16 años estos niños no pudieron disponer de ropa nueva en 2024, frente a un 4,5 por ciento en España que anota en este caso un descenso de dos puntos con respecto a 2014 (6,5%), aunque en las familias con ingresos más bajos y en las formadas por un adulto con niños el porcentaje se elevó al 10,6 por ciento.

Además, en Castilla y León en un 1,8 por ciento de los hogares los niños no disponen de dos pares de zapatos adecuados, en un 1,1 por ciento no comen fruta fresca y verdura al menos una vez al día, en un 2,0 por ciento no toman al menos una comida de carne, pollo o pescado al día, en un 6,9 por ciento no disponen de equipos de ocio al aire libre, en un 7,4 por ciento no tienen regularmente actividades de ocio y en un 5,1 por ciento no pueden celebrar las ocasiones especiales.

Finalmente en un 7,2 por ciento de los hogares de Castilla y León no pueden participar en viajes o acontecimientos escolares.

Por otro lado, la encuesta también revela que un 2,3 por ciento de los hogares españoles con niños menores de 16 años asegura que no recibieron asistencia médica para sus hijos habiéndola necesitado durante 2024, lo que supone un incremento de 2,1 puntos porcentuales con respecto a 2017 (cuando eran un 0,2 por ciento).

Además, este porcentaje se incrementa hasta el 2,7% en el caso de los hogares con niños en los que la persona de referencia era extranjera de fuera de la Unión Europea y baja hasta un 1,8% entre los hogares con ingresos más altos.

Asimismo, el estudio revela que un 4% de los hogares con menores de 16 años no recibieron asistencia dental, 1,4 puntos porcentuales más que en 2017 (2,6%). Según el INE, la nacionalidad afectó "en gran medida" al acceso a la asistencia dental en los hogares con niños.

Así en 2024, el 6,2% de los hogares cuya persona de referencia era extranjera de fuera de la UE no recibió asistencia dental habiéndola necesitado, frente al 3,6% de los hogares cuya persona de referencia era española.

Los mismo sucedió con el nivel de ingresos. Así, el 6,7% de los hogares con ingresos más bajos no recibió asistencia dental habiéndola necesitado, frente al 1,5% de los hogares con ingresos más altos.

UN 2,2% NO PUDIERON COMER FRUTA O VERDURA A DIARIO

Por otro lado, la encuesta también revela que un 2,2% de los hogares con niños no se podían permitir comer fruta o verdura a diario en 2024, siendo el doble en los que tenían ingresos bajos (4,6%).

Mientras, un 2,4% no podían tomar al menos una comida de carne o pescado al día, un porcentaje que aumenta hasta el 6,7% en los hogares cuya persona de referencia era extranjera y de fuera de la Unión Europea.

Además, según los datos del INE, en el 4,5% de los hogares de España con niños menores de 16 años, estos niños no pudieron disponer de ropa nueva en 2024, lo que supone un descenso de dos puntos con respecto a 2014 (6,5%), aunque en las familias con ingresos más bajos y en las formadas por un adulto con niños el porcentaje se elevó al 10,6%.

En el ámbito educativo, el estudio refleja que el 6,4% de los hogares con menores no se pudieron permitir que los niños participaran en viajes escolares en 2024; el doble (13,4%), en las familias con ingresos más bajos.

Asimismo, un 1,2% no disponían de libros adecuados para su edad en 2024 y un 2,3% no tenían un lugar adecuado para que los menores estudiaran o hicieran los deberes.

En cuanto al cuidado, la Encuesta de Condiciones de Vida revela que el 54,5% de los niños menores de 3 años asistió a centros de cuidado infantil en 2024, 15 puntos más que en 2016 (cuando eran el 39,5%) y en el 39,2% de los casos, no tuvo que pagar por la asistencia, frente al 19,8% de 2016.

Por nivel de ingresos, el estudio refleja que en los últimos ocho años ha bajado en cuatro puntos el porcentaje de familias con ingresos más bajos que no pagó guardería para sus hijos menores de 3 años, mientras que se ha incrementado en 15,9 puntos el de familias con ingresos más altos que no pagan este servicio.

En concreto, un 59,6% de las familias con ingresos bajos no pagó centros de cuidado infantil para sus hijos menores de 3 años en 2024 (frente al 63,6% de 2016) y entre las de ingresos más altos, el 28,5% no pagó (frente al 12,6% de 2016).