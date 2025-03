Una de cada diez quejas del Procurador del Común sigue sin ser atendida, sobre todo en entidades menores

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grado de aceptación de las resoluciones formuladas por el Procurador del Común en 2024 fue del 88,79 por ciento, muy similar al de ejercicios "anteriores", con las entidades memores, "pequeños municipios", como las que más dificultades presentan a la hora de contestar a los requerimientos de esta institución.

Así lo ha señalado, en rueda de prensa, el presidente de la entidad, Tomás Quintana, poco después de presentar al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el informe anula que será defendido en pleno del Parlamento autonómico previsiblemente el 14 de mayo.

"Predomina en las entidades locales pequeñas. En unos casos no se acepta expresamente, porque tienen un criterio determinado y lo mantienen. En otros casos, no contestan a nuestra resolución porque no tiene ninguna trascendencia jurídica para la entidad. La callada por respuesta antes de esta resolución suele venir normalmente, salvo casos excepcionales, de entidades locales específicas", ha argumentado Tomás Quintana durante la exposición de los datos.

La institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León tramitó 2.273 nuevos expedientes derivados de 1.918 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y 144 actuaciones de oficio promovidas por la Defensoría, 47 más que en 2023.

Según consta en el Informe Anual del Procurador del Común publicado el pasado 2 de enero, por provincias, León volvió a liderar el número de quejas presentadas en 2024, con 398, seguida de Valladolid, con 323; Burgos, con 227; Salamanca, con 143; Palencia, con 135; Segovia, con 113; Zamora, con 109; Ávila, con 89, y Soria, con 80. En este sentido, Tomás Quintana ha explicado que suele haber una relación entre el número de quejas y el número de habitantes, con "León" como "única excepción", según reflejan las estadísticas, un hecho que atribuye a que la sede se encuentra en esta ciudad y eso "anima" al ciudadano a acercarse a la institución a presentar sus reclamaciones.

Completan los datos relativos a la procedencia, 156 quejas de personas de provincias de fuera de la Comunidad; un presentada por firmantes de varias provincias; cuatro procedentes de otros países y otras 140 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, por lo que se desconoce la procedencia de sus autores, "aunque, como es exigible, están plenamente identificados", precisó entonces la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León.

En cuanto a las áreas temáticas de las 1.918 quejas recibidas destacan un año más las referidas a la administración local, es decir, sobre la organización y funcionamiento, y sobre los servicios públicos que prestan los entes locales, que acaparan el 25,08 por ciento de las reclamaciones.

Les siguen el área de Fomento, que incluye materias como obras públicas, transportes y sociedad de la información y del conocimiento, con el 11,63 por ciento de las quejas, y la de Empleo Público, con el 10,74 por ciento.

Ya por debajo del 10 por ciento están las áreas de Medio Ambiente, con el 9,85 por ciento; Familia e Igualdad de Oportunidades, con el 8,76 por ciento; Sanidad y Consumo, con el 8,45 por ciento; Hacienda, el 5,79 por ciento; Interior, con el 5,11 por ciento; Educación, con el 4,64 por ciento; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones, con el 4,43 por ciento; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el 2,19 por ciento; Cultura, Turismo y Deportes, con el 1,88 por ciento, y Justicia, con el 1,46 por ciento.

Y en cuanto a las ocho quejas múltiples --ocho asuntos diferentes presentadas cada una por una pluralidad de personas-- se abrieron 219 expedientes. En materia de Empleo Público, trece personas presentaron una queja sobre el concurso de traslados del Cuerpo Facultativo Sanitario (veterinarios) y se tramitaron tres reclamaciones promovidas por 11 personas cada una en relación a dos complementos salariales y al grupo profesional del personal que presta servicios como telefonista de la Administración autonómica.

En el área de Fomento se tramitaron 30 expedientes correspondientes a una queja sobre las deficiencias en la prestación de servicios de Telecomunicaciones en Villamayor del Condado (León) mientras que en materia de Educación, se tramitaron 22 expedientes a partir de una queja formulada sobre la elección de los miembros de la comisión de selección de Director del Conservatorio Profesional de Música en Segovia.

En el área de Interior fueron 101 los expedientes tramitados como una única queja sobre las medidas de reducción de la velocidad de la antigua N-611 Palencia-Santander. Por último, en materia de Hacienda se tramitaron 20 expedientes a raíz de una queja en materia tributaria relativa a inmuebles en suelo urbano no consolidado sin desarrollo urbanístico.

ACTUACIONES DE OFICIO

Completa la estadística correspondiente a 2024 la tramitación de 144 actuaciones de oficio dirigidas a la Administración autonómica, a las diputaciones provinciales y a diferentes municipios, "siempre sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía", ha explicado Tomás Quintana.

En este sentido, ha explicado que la gran mayoría de las quejas giran sobre el abastecimiento de agua potable en muchas poblaciones de Castilla y León y ha incidido en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos del agua suministrada, incluso sobre la calidad del agua de las fuentes naturales. De ahí que se hayan dirigido a municipios de más de 5.000 habitantes para que controlen más los consumos, tanto del agua utilizado para el saneamiento de las calles, como el que se "pierde" por el deterioro de las redes de abastecimiento.

También actuó de oficio en relación con las personas con discapacidad, en particular, para el acceso al empleo público; para promover la existencia de plazas de aparcamiento para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida; para la previsión de tarifas especiales de acceso a las piscinas municipales para personas con discapacidad, así como para la eliminación de las barreras en establecimientos hosteleros de la Comunidad.

Asimismo, se ha detenido en los problemas de tráfico y seguridad vial en los accesos a los centros escolares en horario de entrada y salida a los mismos donde ha reconocido que dos de las soluciones aportadas por la institución han sido atendidas por todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia excepto Soria y Segovia.

En materia de sanidad, ha reconocido que a raíz del fallecimiento de un menor cuando entrenaba con su equipo de fútbol en Zaratán (Valladolid) ha instado a realizar reconocimientos médicos "más exhaustivos" para deportistas en edad escolar similares a los que se hacen en deportes federados.

En cuanto al sector primario, fueron objeto de las correspondientes actuaciones de oficio la adquisición mediante contrato público de productos frescos de proximidad para ser consumidos en los hospitales; la demora en la resolución de los expedientes de mejora e incorporación de personas al sector agrario; las plaga de topillos en fincas de cultivo agrícola; la conservación y posibles usos de los silos de cereales, hoy en desuso.

El resto de las actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con las medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a las personas jóvenes y a problemas como las demoras en la atención por la unidad del dolor de Zamora; las deficiencias en el funcionamiento en la prestación del servicio de Oncología del Hospital de El Bierzo, o en el funcionamiento de la Residencia de personas mayores de Flores del Sil (León), entre otras actuaciones promovidas de oficio.