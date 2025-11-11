'Cada gesto cuenta', nueva campaña de prevención de agresiones sexuales y violencia de género en Salamanca

SALAMANCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización y prevención de agresiones sexuales y la violencia de género bajo el título 'Cada gesto cuenta', con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Según ha explicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, esta campaña tiene como principal objetivo hacer llegar el mensaje a la población de riesgo y educar a la población joven usuaria de las redes sociales, para transmitir con claridad y fuerza el rechazo a las agresiones sexuales y contra la violencia de género.

Rodríguez ha subrayado que la campaña "se centra en el gesto de la señal de auxilio" que consiste en cerrar el dedo pulgar hacia dentro y cerrar el puño, que "se popularizó durante la pandemia como una forma discreta de comunicar peligro cuando la víctima no podía hablar o pedir ayuda directamente al convivir con su agresor".

Este gesto está diseñado para pedir ayuda en situaciones de violencia o maltrato, como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La campaña se difundirá a través de todos los soportes y canales de los medios de comunicación (prensa impresa y digital, radio y televisión), de las redes sociales, páginas web y tanto en los mupis como paneles informativos repartidos por la ciudad.

"La libertad de las mujeres para vivir, salir, disfrutar y caminar seguras no se negocia. Por una ciudad libre de agresiones sexuales, respeta, acompaña, denuncia", ha añadido la concejala de Igualdad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un mes de actividades, abierto a la incorporación de nuevas en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad para difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, más allá del 25 de noviembre y de todos los actos programados para este mes, el Ayuntamiento ha recordado que trabaja "de forma clara y decidida" en la prevención y lucha contra esta lacra social.