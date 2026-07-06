Cae un 0,5% la venta de vehículos usados en el primer semestre frente a un aumento del 1,9% en España

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VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados cayó un 0,5 por ciento en el primer semestre del año en Castilla y León frente a un aumento del 1,9 por ciento en España, según los datos difundidos por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) correspondientes al mercado segunda mano de junio.

En total, en el primer semestre del año se transfirieron 60.147 unidades en Castilla y León. Los turismos sumaron entre enero y junio 51.745 compras, un 0,6 por ciento menos, mientras que los comerciales ligeros, con 8.402 transferencias, bajaron un 0,2 por ciento. A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas subieron un 1,9 por ciento en los seis primeros meses del año.

Por provincias, las ventas de vehículos usados cayeron en el acumulado del año en siete y sólo subieron en dos, Burgos (3,4 por ciento) y Salamanca (2,2 por ciento). Por su parte, Segovia anotó el mayor descenso, con un -3,4 por ciento, seguida de Soria, con -3,3 por ciento; Valladolid y Ávila (-2,5 por ciento en ambos casos); Zamora (-1,7 por ciento); Palencia (-0,7 por ciento) y León (-0,4 por ciento).

En el caso concreto de los datos de junio, en Castilla y León se vendieron 9.487 vehículos de segunda mano, un 4,0 por ciento menos que en el mismo mes de 2025, cuando en España subieron un 6,3 por ciento. Los turismos, con 8.153 transferencias, bajaron un 3,7 por ciento, y las furgonetas, 1.334, retrocieron un 5,9 por ciento.

En junio subieron las ventas de turismos en nueve comunidades y cayeron en ocho: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, patrón que se repite en las furgonetas, con subidas en diez y descensos casi en las mismas que los turismos: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Según los datos de Ancove, de media en España se han vendido un 6,3% más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año.