Cae un 1,02% la mortalidad en CyL a principios de febrero, cuatro veces más que en España

Archivo - Una persona durante la festividad de Todos los Santos, en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena (antiguamente cementerio del Este), a 1 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Según un estudio realizado por Ipsos para Mémora, seis de - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 1,02 a principios de febrero, con 606 defunciones, lo que supone cuatro veces más que el descenso de las muertes registrado a nivel nacional, que anota una bajada del 0,27 por ciento con 9.620 fallecimientos en este periodo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 18 de febrero, el número de defunciones hasta la semana 5 del año 2026 --comienza el lunes 26 de enero y termina el domingo 1 de febrero -- y que arroja estas cifras en Castilla y León.

Hasta la semana 5 del año se registraron 3.295 defunciones en Castilla y León de un total de 51.948 en España.

El pasado año Castilla y León registró un descenso de las defunciones del 5,27 por ciento con 616 finados y una acumulado de 3.329.

((((habrá ampliación)))