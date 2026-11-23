Archivo - Cartel de un establecimiento hotelero. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León en octubre empeoran y descienden un 1,3 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 840.808 operaciones, frente a un aumento del 1,6 por ciento en España, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,11 por ciento menos de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 501.441 viajeros. Por nacionalidad, 358.706 eran residentes en España, el 71,54 por ciento, mientras que 142.735 (28,46 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,5% y los extranjeros aumentaron un 0,9 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 623.706 las realizaron residentes en España (un 74,18 por ciento), mientras que 217.102 (25,82%) fueron residentes en el extranjero.

En total, en Castilla y León se alcanzó en octubre una ocupación del 46,91 por ciento y el sector hotelero empleó a 7.008 personas (un descenso del 0,2 por ciento interanual).

Además, el sector hotelero de Castilla y León empleó a 7.008 personas. La tarifa media diaria por habitación se situó en los 79,59 euros, lo que representa una subida del 6,6 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 5,88 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la auotonomía con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77 por ciento, seguida de Baleares (67,61 por ciento) y Madrid (63,67 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96 por ciento), Asturias (43,27 por ciento) y Cantabria (45,46 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67 por ciento) en octubre junto a Canarias (18,12 por ciento) y Andalucía (15,68 por ciento).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13 por ciento) y en Madrid (+14,97 por ciento). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54 por ciento.