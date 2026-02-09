Cae un 14,66% el número de pisos turísticos en un año en CyL hasta 7.035 viviendas en noviembre

Archivo - Vivienda turística en un edificio de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas turísticas descendieron un 14,66 por ciento en Castilla y León en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior con un total de 7.035 de pisos vacacionales, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso es superior al experimentado en España donde el número de viviendas turísticas cayó un 12,4 por ciento hasta un total de 329.764 en noviembre.

Del mismo modo, en comparación con el dato anterior, la 8.221 viviendas turísticas de mayo de 2025, se ha registrado un descenso del 14,42 por ciento, de nuevo por encima de la media, donde bajaron un 13,6 por ciento.

En cuanto a las plazas que supone el total de viviendas turísticas en Castilla y León, alcanzaron las 42.048 en el undécimo mes de 2025, frente a las 48.014 millones de noviembre de 2024, un 12,42 por ciento menos, inferior a la caída nacional que ha llegado al 14,0 por ciento. Las plazas por vivienda turística pasaron a las 5,98, cantidad superior en este caso a las 5,82 por piso del año anterior.

Además y según los mismos datos aportados por el INE, en el último año ha caído ligeramente el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas, con un 0,38 por ciento en el caso de Castilla y León, frente al 0,45 por ciento de mayo y de noviembre de 2024. En España el porcentaje se ha situado en el 1,24 por ciento y también se ha reducido respecto a mayo, cuando alcanzó el 1,43 por ciento, y respecto a noviembre de 2024 (1,41 por ciento).

Por provincias, León aglutina el mayor número de viviendas turísticas, con 1.242, un 19,24 por ciento menos que hace un año, seguida de Salamanca, con 1.207 y un 16,9 por ciento menos, y Ávila, con 1.190 (-10,39 por ciento).

El resto de las provincias de Castilla y León tiene menos de mil viviendas turísticas: Burgos, con 877 (-9,86 por ciento); Segovia, con 810 (-17,5 por ciento); Soria, con 521 (-1,88 por ciento); Valladolid, con 506 (-21,67 por ciento); Zamora, con 479 (-14,15 por ciento) y Palencia, con 203 (-13,24 por ciento).

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el número de apartamentos turísticos, con 91.757, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento entre noviembre del año pasado y mismo mes de 2024. Le siguen la Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, con 49.676 (-3,0 por ciento) y 48.411 (-25,0 por ciento) y 46.915 (-11,0 por ciento), respectivamente.

A continuación, por debajo de los 20.000 pisos vacacionales, se situaron Baleares (19.398 y -19,8 por ciento), seguida de Galicia (15.236 y -22,5 por ciento) y Madrid (15.309 y -26%).

En cuanto a las plazas que suponen este total de viviendas turísticas, alcanzaron la cifra de 1,62 millones en el undécimo mes de 2025, frente a las 1,89 millones de noviembre de 2024, un 14% menos.

Actualmente, en España se encuentra vigente el nuevo registro de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2025. De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78 por ciento) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 por ciento) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

A su vez, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas 'on line' la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España, pidiendo que se retiren sus anuncios.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.