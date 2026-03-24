Cae un 1,9% la firma de hipotecas en enero, sexto peor dato del país donde sube un 6,3%

Archivo - Documentación para la firma de una hipoteca, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Euríbor a 12 meses, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, cayó ayer al 3,509% en su tasa diaria, si bien la ta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León cayó un 1,9 por ciento en enero respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 6,3 por ciento a nivel nacional, y sumó un total de 1.716 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto peor dato en la evolución de la firma de hipotecas del país que cayó precisamente en seis autonomías por lo que Castilla y León ha anotado además el menor descenso que lideraron Aragón (-20,9 por ciento), La Rioja (-19,5 por ciento) y Canarias (-16,9 por ciento).

Por su parte, las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en enero fueron Extremadura (28,8 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (28,6 por ciento) y Andalucía (19,2 por ciento).

Comparado con el mes anterior, las hipotecas firmadas también retroceden en la Comunidad, con una caída del 1,2 por ciento.

Además, en Castilla y León se prestaron 215,52 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 16,17 por ciento más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 2,5 por ciento.

En función del total de fincas, se constituyeron 2.275 hipotecas en la Comunidad, con un desembolso de capital de 289,02 millones de euros. De ellas, 95 fueron sobre fincas rústicas y 2.180 sobre urbanas. Y de las 2.180 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Castilla y León, 1.716 fueron sobre viviendas; 19 en solares y 445 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 32 y en 39 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 316 hipotecas con cambios en sus condiciones, 245 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.825 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.793 correspondieron a viviendas, 150 a fincas rústicas, 864 a urbanas y 18 sobre solares.