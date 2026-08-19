Cae un 2,34% la mortalidad en CyL en junio, 1,67 puntos más que en España donde baja un 0,67%

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VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 2,34 por ciento hasta junio de 2026 con un acumulado de 17.016 defunciones en este periodo, 1,67 puntos más que en España donde creció bajó un 0,67 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 19 de agosto, el número de defunciones hasta la semana 31 del año 2026 y que arroja estas cifras en Castilla y León, 459 defunciones en concreto en el periodo analizado.