Cae un 24,44% la contratación hasta los 50.595 contratos y un 3,28% respecto a 2024

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 24,44 por ciento en Castilla y León en el mes de noviembre de 2025, cuando se firmaron 50.595 contratos, 16.367 menos en comparación con el mes anterior y peor dato que en España donde bajó un 14,19 por ciento, lo que supone 214.377 menos en este caso.

Además, la contratación descendió un 3,28 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con 1.718 contratos menos en este caso, de nuevo por encima de la media donde bajó un 0,41 por ciento.

De todos los contratos, 18.815 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,0 por ciento superior a la de noviembre del año anterior y 31.780, contratos temporales (un 6,7 por ciento menos). Y del número de contratos registrados en noviembre, el 62,81 por ciento fue temporal (frente a un 60,02 por ciento del mes anterior) y un 37,19 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 39,98 por ciento).