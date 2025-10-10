Cae un 2,7% la creación de empresas en agosto, quinto peor dato del país

Archivo - Exterior de la fábrica de Bimbo, a 26 de septiembre de 2024, en Valladolid, Castilla y León - Photogenic/M.A Santos - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Oct.

La creación de nuevas empresas en Castilla y León bajó un 2,7 por ciento en agosto en tasa interanual con 180 sociedades mercantiles constituidas mientras que las empresas disueltas cayeron un 11,5 por ciento hasta 46, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto peor dato en la evolución de la constitución de empresas del país que cayó en seis autonomías y se mantuvo invariable en Galicia con aumentos en el resto. País Vasco (24,1%), La Rioja (22,2%) y Andalucía (18,2%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en agosto mientras que Principado de Asturias (-39,4%), Comunidad Foral de Navarra (-35,4%) y Región de Murcia (-31,2%) registraron los descensos más acusados.

Para la constitución de las 180 empresas creadas el pasado mes de agosto en Castilla y León (179 sociedades limitadas y una sociedad anónima) se suscribieron algo más de 9,61 millones de euros (todo el capital desembolsado), lo que supone un 39,45 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año.

Y de las 46 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Castilla y León, 43 lo hicieron de forma voluntaria; una en Burgos por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 28,8 por ciento en Castilla y León en agosto hasta las 47 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 164,41 millones de euros, cifra un 316,3 por ciento superior a la de agosto de 2024.

