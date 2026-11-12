Cae un 3,6% la creación de empresas en septiembre, cuarto peor dato del país donde baja un 0,9%

Archivo - Fábrica de la Azucarera, a 28 de mayo de 2025, en La Bañeza, León, Castilla y León (España). La Azucarera, compañía de Associated British Foods, ha anunciado el cierre de su fábrica de La Bañeza (León), la última planta azucarera operativa en l - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León bajó un 3,6 por ciento en septiembre en tasa interanual con un total 242 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas llegó a 66, un 7,0 por ciento menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la Comunidad de la serie histórica que ha anotado en este caso el cuarto peor dato en la evolución de la constitución de empresas del país donde ha bajado un 0,9 por ciento.

Para la constitución de las 242 empresas creadas en septiembre se suscribieron algo más de 11,2 millones de euros, lo que supone un 25,48 por ciento más que en el mismo mes de hace un año (11,2 millones de capital desembolsado).

De las 66 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Castilla y León, 57 lo hicieron de forma voluntaria; 7 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 3,5% en Castilla y León en septiembre, hasta las 59 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 26,07 millones de euros, cifra un 111,7% superior a la de septiembre del año anterior.