Cae un 4,1% la venta de vehículos usados en agosto en CyL frente a un aumento del 6,1% en España

Archivo - Coches de segunda mano. - MOTOROCASIÓN VIGO - Archivo

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión (turismos+furgonetas) en Castilla y León cayó un 4,1 por ciento en agosto, cuando se registraron 8.751 unidades transferidas, frente a un aumento del 6,1 por ciento en España que alcanzó las 180.281 unidades.

En el caso concreto de los turismos sumaron las 7.642 unidades transferidas, un 4,4 por ciento menos frente a un 6,1 por ciento en positivo en España, mientras que los comerciales ligeros alcanzaron las 1.109, con un descenso del 2,2 por ciento (en España crecieron un 6,1 por ciento).

Según los datos aportados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), Burgos registró la única subida de las ventas de usados en agosto de la Comunidad, con un 2,0 por ciento más, mientras que Ávila anotó el mayor descenso con un 15,4 por ciento, seguida de Soria, con un 11,4 por ciento. En Zamora cayeron un 7,7 por ciento, en Valladolid un 6,0 por ciento, en Palencia un 4,0 por ciento, en Salamanca un 2,6 por ciento, en Segovia un 1,6 por ciento y en León un 1,3 por ciento.

Por su parte, en lo que va de año se han transferido 81.630 vehículos de ocasión en Castilla y León, un 4,1 por ciento más en este caso y mejor dato que el nacional donde crecieron un 2,9 por ciento. Los turismos acumulan 70.462, un 1,1 por ciento más, y las furgonetas 11.168, con un alza del 1,2 por ciento.