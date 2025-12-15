Cae un 5,3% la compraventa de viviendas en octubre, séptimo peor dato del país

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca, a 30 de mayo de 2022, en Madrid (España). Los portales inmobiliarios han destacado el crecimiento del 18% en la firma de hipotecas sobre viviendas hasta su mayor cifra en 11 años (43 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León cayó un 5,3 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a un descensi del 2,5 por ciento a nivel nacional), y sumó 3.288 operaciones, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Se trata del séptimo peor dato del país donde la compraventa de viviendas creció en cinco autonomías lideradas por Cantabria (8,9%), Andalucía (4,1%) y Extremadura (3,1%) y cayó en el resto con especial incidencia en este caso en Comunidad de Madrid (-11,7%), Canarias (-11,0%) e Illes Balears (-11,0%).

A pesar de la caída, las 3.288 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de octubre en la Comunidad de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en Castilla y León, 2.944 se realizaron sobre viviendas libres y 344 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 597 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.691 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 5.451 operaciones sobre viviendas y además de las 3.288 compraventas, 1.172 fueron herencias, 109 donaciones y 2 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Castilla y León 10.189 fincas urbanas a través de 6.073 compraventas, 2.086 herencias, 246 donaciones, 14 permutas y 1.770 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 8.698 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 3.345 herencias, 2.275 compraventas, 217 donaciones, 42 permutas y 2.819 operaciones de otro tipo.