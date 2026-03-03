Cae un 5,65% la contratación en febrero hasta los 44.167 contratos y un 1,53% respecto a 2025

Archivo - Imagen de archivo de la Junta de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 5,65 por ciento en Castilla y León en el mes de febrero de 2026, cuando se firmaron 44.167 contratos, 2.644 menos en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 3,83 por ciento, lo que supone 44.559 menos en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el noveno mayor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas que sólo subió en Baleares, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Además, la contratación cayó un 1,53 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 684 contratos menos, tercer peor evolución del país donde subió un 1,87 por ciento.

No obstante, la contratación indefinida aumentó un 1,90 por ciento en febrero respecto a enero (sumó 321 contratos de este tipo), ligeramente por debajo de la media (2,00 por ciento), y creció un 3,38 por ciento respecto a febrero de 2025 (562 más), por encima en este caso del porcentaje nacional (2,56 por ciento).