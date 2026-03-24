Cae un 9,5% la compraventa de viviendas en enero, sexto peor dato del país donde baja un 5,0%

Archivo - Fachada de vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León ha caído un 9,5 por ciento en enero respecto al mismo mes del año anterior, por encima del descenso a nivel nacional (-5,0 por ciento), y alcanzó las 2.687 operaciones, el sexto peor dato del país junto con Baleares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). .

Del mismo modo, comparado con el mes anterior, la compraventa de viviendas también ha retrocedido en la Comunidad, con una caída del 8,9 por ciento intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Castilla y León, 2.452 se realizaron sobre viviendas libres y 235 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 369 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.318 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 4.567 operaciones sobre viviendas y además de las 2.687 compraventas, 1.058 fueron herencias, 90 donaciones y cuatro permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Castilla y León 8.728 fincas urbanas a través de 5.040 compraventas, 1.896 herencias, 212 donaciones, 23 permutas y 1.557 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 5.807 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 2.687 herencias, 2.148 compraventas, 117 donaciones, 28 permutas y 827 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente