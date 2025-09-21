Cae un grupo itinerante que perpetró varios robos de carteras y teléfonos durante las fiestas de Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad tras amenazar con una cadena metálica a un familiar en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido tres hurtos cometidos por un grupo itinerante dedicado al robo de teléfonos móviles y carteras que tuvieron lugar durante los conciertos de las fiestas de Valladolid.

Sobre las 07.30 horas del día 13 de septiembre la Policía Municipal fue alertada sobre un hombre inconsciente en la vía pública en la confluencia de las calles Mantería y Labradores, acompañado por dos personas en actitud sospechosa.

Un testigo observó cómo un hombre y una mujer registraban al individuo y huyeron al ser descubiertos, según ha informado el Cuerpo Nacional de Polícia a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La víctima confirmó el robo de su cartera con documentación, tarjetas bancarias y el teléfono móvil y la descripción aportada permitó a los agentes localizar a los sospechosos en la calle Velardes.

Ambos carecían de documentación y durante el cacheo, se hallaron en poder de los detenidos, un hombre y una mujer, tres teléfonos móviles, cinco tarjetas bancarias a nombre de distintas personas, tres tarjetas SIM y un billete falso de cinco euros.

Por estos hechos, fueron arrestados como presuntos autores de un delito de hurto y una vez estos detenidos pasaron a disposición de la Policía Nacional se inició una investigación para localizar a los propietarios de los objetos intervenidos esclareciendo dos robos que habían sucedido escasas horas antes.

VARIOS HURTOS

Alrededor de las 04.00 horas del dicha fecha, un joven que asistía a un concierto de música en directo en la zona de Las Moreras descubrió al finalizar el evento que le habían sustraído su teléfono móvil y su cartera, los cuales llevaba guardados en los bolsillos de sus pantalones.

Según su testimonio, varias personas se acercaron al grupo al término del concierto e intentaron bailar con ellos, lo que podría haber sido una maniobra de distracción para cometer el hurto.

La víctima no se percató del robo hasta que intentó utilizar su teléfono para realizar una llamada y tras una búsqueda infructuosa junto a sus acompañantes, decidió regresar a casa y presentarse en dependencias de la Policía Nacional durante la mañana para formalizar la denuncia.

El segundo hecho delictivo tuvo lugar entre las 5.00 y las 7.00 horas del mismo día, cuando otro ciudadano fue víctima de un hurto mientras se encontraba solo en el parque de La Rosaleda.

En este caso, el perjudicado estaba sentado en uno de los bancos del recinto con su bandolera apoyada junto a él. En su interior llevaba su cartera con el documento nacional de identidad, varias tarjetas y monedas sueltas.

En un momento dado, se percató de que la bandolera había desaparecido, sin haber observado a los autores ni poder aportar datos sobre los mismos. La denuncia fue interpuesta posteriormente ante la Policía Nacional.

BANDA ITINERANTE ESPECIALIZADA

Las investigaciones policiales llevadas a cabo por la Policía Nacional han permitido vincular estos dos hechos con el tercero del hombre inconsciente, determinando que los dos detenidos forman parte de un grupo itinerante dedicado al hurto, que opera en distintas ciudades aprovechando celebraciones populares, conciertos y otros eventos multitudinarios.

La Policía ha asegurado que este grupo actúa con "rapidez y discreción" y utiliza técnicas de distracción como abrazos, bailes o contacto físico para sustraer objetos personales sin que las víctimas se percaten de inmediato.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad.