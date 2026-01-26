Caen un 1,2% los precios industriales en diciembre, menor descenso del país

Imagern de archivo de la cadena de una fábrica de coches - JCYL

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Castilla y León aumentaron cuatro décimas en diciembre en comparación con el mes anterior, como en España, pero cayeron un 1,2 por ciento en términos interanuales, mientras que la media del país bajó un 3,0 por ciento, tasa medio punto inferior en este caso a la de noviembre y su mayor retroceso del último año.

Según los datos difundidos este lunes por el INE, el IPRI registró variaciones anuales negativas en todas las comunidades en diciembre y las tasas más bajas se dieron en Canarias (-10,6%), Illes Balears y Principado de Asturias (-9,8% en ambas).

Por su parte, Castilla y León (-1,2%), Cataluña (-1,4%) y Comunitat Valenciana y Extremadura (-1,7% ambas) presentaron los menores descensos.

A nivel nacional, con la tasa interanual del último mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en negativo.

El retroceso de la inflación industrial en diciembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 1,8 puntos, hasta el -10,8%, debido al abaratamiento del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluída la energía, los precios industriales presentaron en diciembre una tasa del 0,8%, tres décimas más que en noviembre y 3,8 puntos por encima del índice general.