Caen un 1,55% las pernoctaciones hoteleras en febrero cuando en España suben un 1,0%

Archivo - AMPL.- Suben un 1,25% las pernoctaciones en los hoteles de CyL en enero, por debajo de la media (3,4%) - AC SANTA ANA - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León en febrero cayeron un 1,55 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior y alcanzaron un total de 488.828 operaciones, frente a las 496.563 de hace un año, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, a pesar de la caída se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de febrero en la Comunidad de la serie histórica.

Por su parte, en España las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,0 por ciento y superaron los 18,5 millones en el segundo mes del año. Las de viajeros residentes en España bajaron un 2,2 por ciento mientras que las de no residentes se incrementaron un 2,8 por ciento.

En los hoteles de la Comunidad se alojaron un 4,09 por ciento menos de turistas y alcanzaron los 286.015 viajeros (298.211 hace un año). Por nacionalidad, 234.329 eran residentes en España, el 81,93 por ciento, mientras que 51.686 (18,07 por ciento) fueron extranjeros y respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 5,3 por ciento y los extranjeros aumentaron un 2 por ciento.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 400.948 las realizaron residentes en España (un 82,02 por ciento), mientras que 87.880 (17,98 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

En total, Castilla y León alcanzó una ocupación del 33,54 por ciento, frente a un 53,53 por ciento en España, porcentaje que sube al 45,51 por ciento los fines de semana (60,46 por ciento en el resto de país) y el sector hotelero empleó a 6.139 personas (un incremento del 2,6 por ciento interanual).

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 66,59 euros, lo que representa una subida del 3,1 por ciento interanual (2,85 por ciento en el resto del país). En general, los precios subieron un 2,44 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León (3,87 por ciento en España).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla - La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).