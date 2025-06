Caen un 17,0% los desahucios el primer trimestre en CyL hasta los 263

El impago del alquiler, principal causa de los lanzamientos en España

MADRID/VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de lanzamientos o desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 1,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar un total de 7.334, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el caso concreto de Castilla y León se han registrado 263 desahucios, un 17 por ciento menos que en el primer trimestre de 2024 cuando se produjeron 317 casos. Se trata del octavo mayor dato en cifras absolutas.

Cataluña, con 2.069, el 28,2 por ciento del total nacional, fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.125; la Comunidad Valenciana, con 794 y Madrid, con 702.

Un año más, siete de cada diez lanzamientos (5.644, el 76,95 por ciento del total) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) --impago de alquiler-- con 212 casos en Castilla y León donde bajan un 9,0 por ciento, frente a un 3,7 por ciento más en España, mientras que 1.189 (16,21 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 501 restantes obedecieron a otras causas.

A nivel nacional, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17,9 por ciento respecto al primer trimestre de 2024, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos crecieron un 3,7 por ciento y los que obedecen a otras causas se redujeron en un 6 por ciento.

Si se atiende solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece Cataluña, con 1.542, lo que representa el 27,32% del total nacional. Le siguen Andalucía, con 807; Madrid, con 614, y Comunidad Valenciana, con 591. En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista Cataluña, con 315, seguida de Andalucía, con 240, y la Comunidad Valenciana, con 154.

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos recibidos en estos servicios en el primer trimestre de 2025 fue de 13.563, un 1,5% más que en mismo trimestre de 2024. De ellos, 6.598 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 4%.

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2025 ingresaron 592, un 5,2% más que el año anterior. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 122, que representan el 20,60% del total nacional. Le siguieron, Andalucía, con 111 y Comunidad valenciana, con 72.

LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS AUMENTAN UN 8,2%

Por último, la estadística del CGPJ refleja que durante el trimestre analizado se han presentado 6,120 ejecuciones hipotecarias, un 8,2% más que en el primer trimestre de 2024.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.463, un 23,9% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.226; la Comunidad Valenciana, con 762 y Madrid, con 609.