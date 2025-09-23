Caen un 3,8% las exportaciones en julio y suben un 8,9% en el acumulado

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León cayeron un 3,8 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, frente a un aumento del 3,5 por ciento en el resto del país, y aumentaron un 8,9 por ciento en los siete primeros meses de 2025, en este caso por encima de la media que subió un 1,4 por ciento, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado la quinta peor evolución de las exportaciones del mes de julio --cayeron en siete autonomías-- y el cuarto mayor incremento de las ventas al exterior en el acumulado del año --subieron en ocho y se mantuvieron invariables en País Vasco--.

En total, las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 11.949,2 millones de euros en el acumulado mientras que las importaciones repuntaron un 1,4 por ciento (5,4 por ciento en el resto del país) hasta los 9.740,3 millones de euros.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 2.208,9 millones de euros, frente a los 1.363,1 millones del mismo periodo del año anterior.

El aumento de las exportaciones entre enero y julio se debió al sector del automóvil, que creció un 16,3 por ciento hasta los 4.611,7 millones, ya que cayeron en el sector de semimanufacturas no químicas (-1,6 por ciento hasta los 2.019,5 millones) y en la alimentación, bebidas y tabaco, con un 3,8 por ciento menos hasta los 1.856,1 millones.

Por su parte, las importaciones experimentaron el principal aumento en alimentación, bebidas y tabaco, con un 18,6 por ciento más hasta los 1.296,4 millones, seguidas de las semimanufacturas no químicas, con un 0,2 por ciento más hasta los 1.001,6 millones, y cayeron en la automoción (-16,1 por ciento hasta 2.158,8 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción ( 2.452,9 millones), semimanufacturas no químicas (1.017,9 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (559,6 millones).

