Caen un 4,0% las ventas de la industria en agosto, sexto peor dato del país

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León cayó un 4,0 por ciento en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,4 puntos más que la media nacional, donde descendió un 2,6 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto peor dato en la evolución de la cifra de negocios de la industria que aumentó respecto a agosto de 2024 en siete comunidades autónomas y disminuyó en las otras diez, entre ellas Castilla y León.

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) registraron los mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

No obstante, en el lo que va de año la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,1 por ciento en Castilla y León, con 1,9 puntos de diferencia respecto a la media nacional (0,2 por ciento).