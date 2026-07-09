Las cafeterías de ocho centros de vida activa de Valladolid abrirán durante el verano y otros cinco cerrarán en agosto

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid mantendrá abiertas las caferías de ocho centros de vida activa durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales dirigidos a las personas mayores y, especialmente, del programa 'Yo Ya No Cocino', si bien otros cinco centros cerrarán de forma temporal durante agosto.

En concreto, las cafeterías que permanecerán abiertas serán las de los centros de Parquesol, cuya cafetería no cierra durante todo el verano; Arca Real, con servicio de cafetería durante todo el verano; Zona Este, con cafetería operativa durante el periodo estival; Rondilla, cuya cafetería permanecerá abierta, excepto los domingos de agosto; Zona Sur, con cierre de la cafetería únicamente entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, ambos incluidos; San Juan, cuya cafetería cerrará los domingos de agosto y del 22 de agosto al 8 de septiembre; Huerta del Rey, cuya cafetería permanecerá cerrada del 3 al 20 de agosto, y Puente Colgante, cuya cafetería permanecerá cerrada durante la primera quincena de agosto.

Por su parte, algunos centros de vida activa cerrarán de forma temporal durante el verano, como el de Pasaje La Marquesina, durante la primera quincena de agosto; el de La Victoria, durante la segunda quincena de agosto; Río Esgueva, durante la segunda quincena de agosto; Delicias, durante la segunda quincena de agosto, y el Espacio Municipal Las Flores, durante la segunda quincena de agosto.

PROGRAMA 'YO YA NO COCINO'

El programa tiene como objetivo favorecer que las personas mayores puedan realizar una de las actividades más cotidianas e importantes del día, la comida, en compañía de otras personas de su entorno.

Para ello, facilita el acceso a un menú completo por ocho euros en las cafeterías de los centros de vida activa, convirtiendo el momento de la comida en una oportunidad para fomentar las relaciones sociales, mantener hábitos saludables y fortalecer los vínculos comunitarios.

Además, aquellas personas que lo prefieran también pueden solicitar el menú para llevar y disfrutarlo en su domicilio, ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El resto de centros abiertos mantendrán su horario habitual. de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11.00h a 13.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

Con esta organización, el Ayuntamiento garantiza que las personas mayores dispongan durante el verano de espacios de encuentro donde compartir la comida, favoreciendo la convivencia y contribuyendo a prevenir situaciones de aislamiento social, uno de los principales retos asociados al envejecimiento.