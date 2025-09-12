CaixaBank y ADRI Valladolid Norte premian cuatro iniciativas emprendedoras en la Zona Norte de la provincia

MAYORGA DE CAMPOS (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

CaixaBank y la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid (ADRI Valladolid Norte) han concedido las ayudas al emprendimiento rural en la Zona Norte de la provincia, dentro del programa Tierra de Oportunidades.

Con esta entrega se cierra la primera fase del programa en la comarca, en la que se abrió una convocatoria dirigida a emprendedores y pequeñas empresas con menos de diez trabajadores y una facturación inferior a 300.000 euros.

La gala de entrega se ha celebrado en el salón de actos del Museo del Pan de Mayorga, con la asistencia de representantes de CaixaBank, de Adri Valladolid Norte, así como de autoridades locales, empresarios y vecinos de la comarca.

Los proyectos ganadores han sido seleccionados por un jurado en el que estaba representado CaixaBank y ADRI Valladolid Norte. Cada una de las iniciativas premiadas recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, y se aseguran el pase a la fase nacional, con la participación en el concurso formativo El reto de Tierra de Oportunidades, organizado por CaixaBank en colaboración con Rural Talent, donde optarán a nuevos premios.

Los cuatro proyectos terracampinos ganadores de esta convocatoria en la Zona Norte de Valladolid han sido 'Eurotaxi Dopico' (Palazuelo de Vedija), en la categoría de 'Servicios de Proximidad'. Se trata de un proyecto liderado por Araceli Dopico que destaca por ofrecer un servicio adaptado de taxi para personas con discapacidad y movilidad reducida, facilitando la inclusión y mejorando la accesibilidad en el medio rural.

También ha sido premiado 'Horno y Panadería Martínez Sánchez', en Melgar de Arriba, en la categoría Agroindustria y Agroalimentación. La galardonada es una empresa familiar que mantiene la tradición panadera de la comarca y contribuye a dinamizar la economía local con un producto de proximidad y calidad.

Otro de los premiados es 'AlonSport', en Villalón de Campos, en la categoría de Pymes, Industria y Servicios. Se trata de una tienda de deportes con fuerte presencia en la venta online, que combina la atención de proximidad en el medio rural con la digitalización y apertura a nuevos mercados.

La lista de reconocidos la cierra 'Hotel Rural y Restaurante El Rincón de Doña Inés', en Villanueva de la Condesa, en la categoría de Hostelería, Restauración y Turismo. El premiado es un negocio de hostelería con arraigo en la comarca que ofrece alojamiento y gastronomía de calidad, representado por Jesús de la Fuente.

Los cuatro premiados se unirán a más de 175 emprendedores de todo el territorio nacional en el concurso formativo 'El Reto de Tierra de Oportunidades' de CaixaBank, organizado en colaboración con la empresa social Rural Talent.

El programa, impulsado por CaixaBank, refuerza el compromiso de la entidad con los entornos rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural / Grupos de Acción Local.

Todos los proyectos presentados a esta convocatoria de 'Tierra de Oportunidades' son ejemplo del tesón, ilusión y esfuerzo que representa invertir en este trozo de la Tierra de Campos, donde la despoblación hace fuerte acto de presencia. Con todo ello -y especialmente los galardonados- suponen un referente de como la iniciativa junto con la tradición pueden suponer una oportunidad para la inversión y la creación de empleo y una trayectoria de vida.