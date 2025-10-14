CaixaBank CyL aumenta un 6,3% los préstamos a empresas del sector vitivinícola

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank en Castilla y León ha mostrado su apoyo al sector vitivinícola con la financiación de 48 millones de euros en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025, lo que representa un incremento del 6,3 por ciento respecto a los mismos meses del año anterior.

Este importe, materializado a través de AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, se ha logrado a través de la concesión de 91 préstamos a compañías del sector del vino, según ha informado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, ha destacado que el sector vitivinícola representa un "pilar estratégico" en la economía española, con un impacto "significativo" tanto en términos económicos como sociales.

Según un estudio de la Cátedra AgroBank y AFI, España es además líder mundial en superficie de viñedo, con más de 950.000 hectáreas dedicades al cultivo de la vid, el tercer mayor productor de vino del mundo (por detrás de Italia y Francia) y líder en exportaciones por volumen.

Además, CaixaBank ha reafirmado su "compromiso" de apoyar al sector vitivinícola con la renovación del acuerdo que AgroBank mantiene con la Federación Española del Vino (FEV), la principal organización privada de bodegas con carácter nacional, que cuenta con más de 950 asociados.

El director de AgroBank, Jaime Campos, y el director general de la FEV, José Luis Benítez, han sido los encargados de rubricar el acuerdo que persigue promover la competitividad del sector desde distintos ámbitos y generar oportunidades para el conjunto de las empresas,.

En virtud de este acuerdo, CaixaBank participará en la Encuesta de Madurez Digital del Sector del Vino, impulsada por la FEV, con el objetivo de aportar información y contexto. Además, ambas entidades podrán beneficiarse de presentaciones cruzadas entre el 'AgroBank Tech Digital INNovation' y el HUB de Digitalización y vino de la FEV y organizar jornadas presenciales conjuntas centradas en la digitalización del sector agroalimentario, con especial foco en el del vino. Asimismo, AgroBank podrá ofrecer productos financieros específicos orientados a facilitar la transformación digital de las compañías.

En este sentido, a finales de 2024, CaixaBank incorporó el esquema de certificación SWfCP (Sustainable Wineries for Climate Protection) a sus procesos de gestión de riesgos ESG, de forma que este sello permita a las bodegas certificadas "ganar tiempo, agilidad y facilidades en el procedimiento de admisión de las operaciones de crédito".