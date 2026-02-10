CaixaBank entrega a 46 restaurantes de CyL las placas como restaurantes recomendados por la Guía Michelin - CAIXABANK

BURGOS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha entregado a 46 restaurantes de Castilla y León las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026, en el transcurso de un evento celebrado en la Casa del Cordón de Burgos que ha reunido a más de 120 representantes del sector, entre restauradores y miembros de las principales federaciones y asociaciones profesionales del sector de la restauración, la gastronomía y el turismo en la Comunidad.

El acto ha comenzado con la bienvenida de Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, quien ha reconocido el mérito de los 46 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector "estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural".

Gerardo Cuartero ha señalado que, para los grandes retos que afronta en el futuro próximo, "CaixaBank pone a su disposición Food & Drinks, su división especializada que aporta atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del sector de la restauración".

El encuentro ha incluido una primera mesa de diálogo con la participación de Alberto Molinero, chef y propietario del restaurante Erre de Roca, y Gerardo Cuartero, director territorial de CaixaBank en Castilla y León, en la que se han abordado cuestiones relacionadas con la gastronomía y su vinculación con el territorio.

Asimismo, el evento ha contado con una segunda mesa en la que han intervenido Juan Domínguez, director comercial de Retail de CaixaBank en Castilla y León, y Antonio Rodríguez, director de Negocio de CaixaBank, centrada en la propuesta de valor de CaixaBank para el sector de la restauración, así como en las soluciones financieras y de acompañamiento que la entidad ofrece a los profesionales del sector.

El cierre del evento ha corrido a cargo de Miguel Pereda, director de Ventas y Marketing Michelin España y Portugal, quien ha puesto en valor el papel de la gastronomía y de la Guía Michelin como palancas para el desarrollo económico y turístico de los territorios.

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en Castilla y León se ha visto recompensado con un total de 46 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin. Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar Castilla y León como destinos gastronómicos de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.

ACUERDO CAIXABANK Y MICHELIN

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía. Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregaran las prestigiosas placas.

Estos actos congregarán a todos los restaurantes recomendados en las diferentes zonas del país y contarán con presencia de perfiles de prestigio en el ámbito de la gastronomía local y nacional. Tras la entrega de las placas, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos pues está previsto que gestores de la entidad especializados en el ámbito de la restauración acompañen a los restaurantes también en este momento tan especial.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.