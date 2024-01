Caixabank entrega en Fitur el Premio 'Hotels & Tourism' de Andalucía a la empresaria Andrea Martínez Rojas-Marcos

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de la empresa segoviana Gastronomía José María ha recibido este miércoles de manos de la directora territorial de CaixaBank en Castilla y León, Belén Martín, el 'Premio CaixaBank Hotels and Tourism' de Castilla y León en un acto que ha tenido en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid.

En el encuentro, desarrollado en el expositor de CaixaBank en la Feria, se han dado cita las ganadoras de todas las direcciones territoriales del premio que impulsa la entidad financiera para reconocer las mejores trayectorias del sector.

Bajo el título 'Empresarias con estrellas', este año los galardones, que celebran su VI edición, reconocen a mujeres directivas del sector hotelero y del alojamiento turístico por su carrera profesional y el liderazgo de proyectos que contribuyen a mejorar la oferta turística.

Rocío Ruiz ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por su contribución al desarrollo económico del territorio en el sector hostelero, con el que ha dado continuidad y ha hecho crecer un proyecto que puso en marcha su padre, José María Ruiz.

Desde la apertura del Restaurante José María en 1982, la empresa familiar, según ha destacado CaixaBank en un comunicado recogido por Europa Press, "ha ido creciendo hasta el modelo actual de Gastronomía José María con el propio restaurante" y además 'Agrocorte gourmet', granja en la que se crían los propios cochinillos; 'el Cochinillo Viajero', que envía envasado al vacío; y 'Zibá0, finca de reciente apertura en la que se celebran todo tipo de eventos sociales y empresariales y que incluye la Escuela de Negocios MBS.

En la actualidad, Gastronomía José María suma cerca de 200 trabajadores.

La ceremonia también ha contado con la presencia del director de CaixaBank Hotels and Tourism, David Rico; y la senior vice president Membership, Commercial and Events de World Travel and Tourism Council (WTTC), Maribel Rodríguez.

El objetivo de esta edición de los 'Premios Hotels and Tourism' es homenajear y reconocer el recorrido empresarial de las premiadas y "su aportación a un sector clave para la economía, una iniciativa con la que la entidad reafirma su compromiso con el sector y, a su vez, con la diversidad y el refuerzo del rol de las mujeres en las empresas".

Este galardón, destaca la entidad financiera, "es una muestra más de la apuesta de CaixaBank por el mercado turístico, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels and Tourism, que tiene como objetivo el impulso del sector a través de un modelo de proximidad con las empresas y negocios hoteleros".

PERSPECTIVAS

Según la entidad, el último informe sobre el sector elaborado por CaixaBank Research prevé que la tendencia positiva de la industria turística española se mantenga en 2024, aunque vaticina que los ritmos de crecimiento se van a ir normalizando al haberse completado ya la recuperación tras la pandemia.

En concreto, calcula que el PIB turístico pase de crecer un 6,9% en 2023 a un 2,5 por ciento en 2024.

Entre los principales factores que consideran que apoyarán al sector destacan, por una parte, "la recuperación del poder adquisitivo de los principales países emisores de turistas a España, gracias a un descenso de la inflación y a un incremento moderado de los salarios", y, por otra, "la mayor estabilidad geopolítica de España en relación con la de países competidores también seguirá jugando a favor del sector".

Aun así, las previsiones apuntan a que el débil crecimiento económico de la eurozona limitará su expansión.