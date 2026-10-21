Caja Rural de Zamora anuncia la apertura de su quinta oficina en Madrid

Imagen de la nueva oficina de Caja Rural de Zamora en Madrid. - CAJA RURAL

ZAMORA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha anunciado la apertura de su quinta oficina en Madrid, situada en la calle Cea Bermúdez, nº 42, lo que supone "un nuevo paso en la consolidación de la entidad en la capital", donde amplía su red comercial "para ofrecer sus servicios financieros a particulares, autónomos, empresas e instituciones".

Actualmente, Caja Rural de Zamora cuenta con 116 puntos de atención al cliente y una plantilla de más de 390 profesionales, lo que "consolida una red que permite ofrecer un servicio próximo y especializado en los territorios donde desarrolla su actividad".

"El crecimiento de la entidad se sustenta en la confianza de sus socios y clientes, así como en un modelo cooperativo que fomenta la participación de particulares, empresas, colectivos, asociaciones e instituciones", han advertido desde la cooperativa de crédito.

"Caja Rural de Zamora mantiene su apuesta por una forma de entender la actividad financiera en la que las personas ocupan un lugar prioritario. La entidad continúa impulsando un modelo que combina la innovación y la digitalización con el asesoramiento personal y la atención directa, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente", han insistido desde la entidad financiera.

Más allá de eso, con esta quinta oficina, "Caja Rural de Zamora continúa fortaleciendo su presencia en Madrid y avanzando en su proyecto de crecimiento, sin renunciar a su esencia cooperativa ni a su compromiso con una atención financiera cercana, profesional y de confianza", han remachado los responsables de la entidad.