Caja Rural de Zamora y el Colegio de Piscólogos de CyL firman un convenido para apoyar la salud mental en la Comunidad

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, en la firma de la colaboración entre las entidades. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora y el Colegio de Psicólogos de Castilla y León (Copcyl) han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera garantiza apoyo económico a los proyectos del órgano colegial que desarrollarán jornadas informativas, talleres y formaciones, entre las que han destacado las próximas Jornadas Nacionales de Psicología Contra la Violencia de Género que se van a celebrar el próximo noviembre.

Una formación destinada a profesionales en el ámbito sanitario, de seguridad y justicia, además de ciudadanos interesados, y que contará con la presencia de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, tal y como ha informado el director de Comunicación de la entidad financiera, Narciso Prieto, y el decano del colegio, David Cortejoso, durante la rúbrica del compromiso.

En este contexto, Narciso Prieto ha destacado que el acuerdo tiene como objetivo "impulsar el cuidado de la salud mental, naturalizar y normalizar una profesión que es hoy absolutamente vital y importantísima" para la sociedad. "Ir al psicólogo es casi una necesidad para la totalidad de la población", ha defendido.

De este modo, ha señalado que el convenio manifiesta que ambas entidades tienen "las mismas preocupaciones y que individualmente su vocación es la de servir, la de colaborar, la de estar y la de formar parte directamente de todo lo que acontece en el entorno y no solamente en la materia económica, sino también en materia de desarrollo social".

Por otra parte, Cortejoso en representación de los 3.000 psicólogos colegiados en la Comunidad, ha aseverado que "desde el primer momento Caja Rural de Zamora abrió sus puertas" a la propuesta de colaboración que solicitaron a la entidad bancaria y ha apuntado que el proceso de negociación "ha sido espectacular" y que, en este, han demostrado que "Caja Rural se preocupa por la sociedad".

"Somos un colegio inquieto que nos gusta hacer constantemente actividades, no solo para el colectivo, sino para la población", ha destacado Cortejoso, quien también ha destacado la intención de tener "mucha más presencia en ámbitos como la intervención social o como el ámbito educativo", donde la actividad del psicólogo, ha explicado, está "condicionada" por la administración.

En esta línea, Caja Rural de Zamora estará presente en las Jornadas Nacionales de Psicología Contra la Violencia de Género, que este año se celebrarán en la ciudad de Valladolid y que también se podrán seguir en streaming, y que cuentan con la colaboración de entidades públicas como la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid para formar a los profesionales de diferentes ámbitos en la materia.

El decano de Copcyl ha destacado, como otra de las iniciativas que contará con el patrocinio de la caja zamorana, el ciclo 'Psicología Hoy, ¿qué puedo hacer por ti?', que está activo desde hace 34 ediciones y en el que se impartirán "charlas, talleres y ponencias en todas las provincias de Castilla y León".

Por otra parte, Cortejoso ha denunciado la "sobrecarga laboral" que sufren los profesionales de la psicología en la Comunidad en la que "todos -los psicólogos- atienden en consulta de lunes a sábado", condición que relaciona con "el incremento de la demanda" tras la "rotura del estigma", para incidir, por último, en la necesidad de la proliferación de esta figura profesional "en el ámbito público" para que, de esta forma, el ciudadano no se vea obligado a hacer una consulta privada, "algo que no todos se pueden permitir".