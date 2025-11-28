La calle Canterac de Valladolid, cerrada al tráfico entre Padre Manjón y paseo de San Vicente del 1 al 5 de diciembre

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Canterac, situada en el barrio vallisoletano de Las Delicias, estará cortada al tráfico en el tramo comprendido entre el cruce con Padre Manjón y el paseo de San Vicente entre este lunes, 1 de diciembre, y el viernes día 5, debido a la ejecución de trabajos en la red de abastecimiento.

Así lo señala la web del Ayuntamiento de Valladolid en su apartado de información sobre el tráfico, cortes e incidencias.

El aviso alude a un corte total al tráfico la próxima semana de la calle entre Padre Manjón y paseo de San Vicente, previsto desde el lunes 1 hasta el viernes 5.

Se da la circunstancia de que en la zona afectada se encuentra una oficina de Correos, en unas fechas posteriores al 'Black Friday' en las que el tráfico de paquetes se prevé elevado.