La calle Legión y la Casona acogerán las cuatro obras del ciclo de Teatro Clásico de León desde este miércoles

Cartel del ciclo de Teatro Clásico de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro representaciones, una de ellas en la calle Legión VII y el resto en la Casona de Puerta Castillo, conforman el ciclo de Teatro Clásico, enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', que comenzará este miércoles, 5 de agosto.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León impulsa esta iniciativa que arrancará con 'La doncella guerrera', de Tropos Teatro, este miércoles a las 18.30 horas en la calle Legión VII.

Se trata de la única función gratuita, ya que el resto tendrá un coste de tres euros y pueden adquirirse en www.ctickets.es o en la taquilla de La Casona una hora antes del espectáculo, siempre y cuando haya existencias.

En esta obra, Tropos Teatro cuenta con los actores Esther D'Andrea y Eduardo Guerrero para presentar un espectáculo de marionetas que narra la historia del Conde de Ayllón que ha tenido siete hijas y ningún hijo varón. Cuando la reina le pide que vaya a luchar por el reino o que mande a un hijo, Martina, su hija pequeña, se ofrece para ir en su lugar. Se trata de una adaptación del romance tradicional recogido por Menéndez Pidal y profundamente arraigado en la tradición hispánica.

Ese mismo día, a las 21.30 horas, se ha programado 'Lope expréss', de LamaraÑa Teatro, un espectáculo que, a partir de la comedia y con la música como leitmotiv, adentra a los espectadores en la "riqueza teatral de uno de los autores más prolíficos".

Las protagonistas son dos actrices con pocos recursos y mucho ingenio que, en un último y salto mortal para salvar su compañía, se atreven a "desafiar" al público al llevar a escena 400 comedias de Lope de Vega.

La obra está dirigida por Manuel Asensio con las actrices Bea Ortega, Rebeca Torres y María Martínez de Tejada, también responsable de la dramaturgia y de la idea original del espectáculo.

El 6 de agosto a las 21.30 horas, también en la Casona de Puerta Castillo, se representará 'Dos tronos, dos reinas' de Producciones Rokambolescas, una tragedia dirigida por Nicolás Pérez, que también ejerce de actor junto a Nacho guerrero.

La obra narra en el encuentro "que nunca fue, pero que debería haber sido", entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, dos mujeres luchadoras y transgresoras que dependían la una de la otra, según ha detallado el Ayuntamiento de León en un comunicado recogido por Europa Press.

El 7 de agosto será el turno de 'Rinconete y Cortadillo', de Miguel de Cervantes, que pondrá en escena la compañía Factoría Teatro y podrá verse en la Casona de Puerta Castillo a las 21.30 horas bajo la dirección de Gonzala Martín Scherman y con los actores Chema Sabarga y Alba Pineda.

En la Sevilla del Siglo de Oro, dos jóvenes pícaros, Pedro del Rincón y Diego Cortado, se encuentran y deciden unirse en una amistad basada en la astucia y la necesidad. Juntos se adentran en el mundo de la picaresca, donde aprenden los trucos del oficio bajo la tutela de Monipodio, el capo del hampa sevillana.

Para finalizar el ciclo Teatro Clásico el 8 de agosto, a las 21.30 horas, se subirá a las tablas de la Casona de Puerta Castillo 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Calderón de la Barca puesta en escena por la compañía Verbo Producciones.

Esta obra está dirigida por Fernando Ramos e interpretada por Beatriz Solís, Pedro Montero, Juan Carlos Tirado, Pablo Mejías, Ana G. Bravo y Paca Velardiez, y se trata de una comedia de enredo donde los amores y desamores se suceden llevados por "los equívocos, malentendidos, puertas abiertas y cerradas".

Lisardo se aloja en casa de su amigo Félix y conoce, de forma secreta, a la hermana de este, Marcela. Félix, a su vez, está enamorado de la amiga de su hermana, Laura. Como ninguno puede declarar su amor abiertamente, el secreto los lleva a enredarse en una madeja que llega a ser difícil de desenredar. A todo esto, el padre de Laura, Fabio, aparece para no precisamente ayudar en el entendimiento.