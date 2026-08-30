La calle Mariano Andrés de Leó, entre las calles Guillermo Doncel y Pizarro, abrirá al tráfico este lunes por la tarde

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de la apertura al tráfico de la avenida Mariano Andrés, entre las calles Guillermo Doncel y Pizarro, en la tarde de este lunes, 31 de agosto, una vez finalizados los trabajos de pintura y remate final de las obras que se han estado ejecutando en esta vía.

El corte de este tramo de la avenida Mariano Andrés ha estado motivado por las obras de Saleal en el colector en profundidad de Mariano Andrés, intervención que provocó el corte total de la circulación en dicha avenida en el tramo comprendido entre las calles Pizarro y Guillermo Doncel desde el pasado 13 de julio.

Las obras de Saleal para sanear este colector han supuesto una inversión superior a los 350.000 euros.

Calle Paradiña Asimismo, la climatología adversa de la pasada semana impidió finalizar las obras de asfaltado y mantenimiento de la calle Paradilla, entre el acceso a La Candamia y los huertos.

Los trabajos de asfaltado se retomarán este lunes por la mañana, estableciendo doble sentido de circulación entre la zona de aparcamiento y la LE-5508.

La Policía Local de León establecerá la señalización pertinente en la vía para garantizar la seguridad.

La previsión es finalizar las obras a lo largo de la jornada del lunes y restablecer la circulación en sentido ordinario.