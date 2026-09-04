La calle Padre José Acosta de Valladolid reabre por completo durante las fiestas tras varios meses de obras - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reabierto este viernes al tráfico la calle Padre José Acosta, donde las obras que se han realizado en los últimos meses de tendido de la línea eléctrica subterránea se han centrado en el tramo comprendido entre la avenida de Salamanca y la rotonda de Villa de Prado.

La empresa promotora del parque eólico de Wamba y Zaratán, Lightsource bp, cumple así con el compromiso de reapertura durante las fiestas de Valladolid para facilitar los desplazamientos durante estas fechas.

No obstante, los trabajos se reanudarán la semana del 14 de septiembre, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.