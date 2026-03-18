La calle San Isidro de Valladolid se cortará al tráfico entre Esquila y Salud desde este jueves hasta finales de abril

Información del Ayuntamiento sobre el corte de tráfico en la calle San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la instalación de un arquetón obligarán a cortar al tráfico desde este jueves el único carril del vial de la calle San Isidro entre las calles Esquila y Salud, en el tramo que discurre paralelo al túnel, con una duración prevista hasta el 30 de abril.

Así lo señala el Ayuntamiento de Valladolid en el apartado de cortes e incidencias en la vía pública en la web municipal, en información recogida por Europa Press.

El corte total se llevará a cabo a partir de este jueves, 19 de marzo, en horario continuo en el vial de la calle San Isidro, con un sólo carril que discurre en sentido hacia la calle Salud, y estará cerrado desde el cruce con la calle Esquila.

La web municipal sugiere que para llegar desde la calle San Isidro hasta la calle Salud se realice el trayecto por las calles Cigüeña y Pelícano.