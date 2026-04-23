Las calles de Aguasal (Valladolid) reviven por San Jorge, con unas 350 personas en una jornada de reencuentro y recuerdo

Procesión en honor de San Jorge. - EUROPA PRESS

AGUASAL (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Un año más, las calles de Aguasal (Valladolid) se han vuelto a llenar de antiguos moradores y de sus descendientes en una jornada de "reencuentro y recuerdos" para conmemorar, como cada 23 de abril, a San Jorge, patrón de este pequeño pueblo, ejemplo de la España vaciada, ya que se despobló en la década de los años 60 del siglo pasado.

Unas 350 personas se han dado cita en este pequeño pueblo, rodeado de pinares, tierras de labor y una gansera, para honrar a San Jorge, con una procesión en el que los aguasaleros y sus descendientes se han alternado para portar a hombros al patrón hasta los campos que rodean a Aguasal, que han sido bendecidos por el párroco de Olmedo, José Ramón.

Seguidamente, el patrón de Aguasal ha sido llevado en procesión hasta la iglesia de San Pedro, restaurada y recuperada en 2010, donde se ha celebrado una misa en la que el párroco se ha referido a la vida de San Jorge, además de que recordado y puesto en valos a esas personas, "padres, abuelos, amigos, catequistas...." que transmitieron la fe a todos los presentes.

Tras entonar el himno a San Jorge, junto a la Coral de Olmedo, y los ya tradicionales "vivas" al patrón y a Aguasal, todos los asistentes han participado en una comida de hermandad organizada por la Cámara Agraria de Aguasal, que se ha celebrado en la dependencias del Ayuntamiento, que este año estrena en su patio una réplica de unas de las casas más antiguas de este pueblo, realizada por Félix Arranz, autor de las réplicas del parque temático de Mudéjar de Olmedo.