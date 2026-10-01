Las calles Santa María del Paular y Santa María de la Vid sufrirán cortes por la Red de Calor hasta el 6 de noviembre

Información sobre el corte de tráfico en las calles Santa María del Paular y Santa María de la Vid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles Monasterio de Santa María del Paular y del Monasterio de Santa María de la Vid sufrirán se suman a los cortes de tráfico por obras relacionadas con la red de calor Valladolid Oeste en el barrio de San Pedro Regalado, con previsión de que se extienda hasta el 6 de noviembre, según informa el Ayuntamiento de Valladolid en la web municipal.

En el apartado de información sobre tráfico de la web municipal, se informa de la previsión del corte total de tráfico a partir de este jueves en la calle Monasterio de Santa María del Paular, entre el cruce con Monasterio de Santa María de Moreruela y Monasterio de Santa María de la Vid, y en el tramo previo, sólo en sentido hacia las Cortes de Castilla y León.

También se produce el corte total de tráfico de la calle Monasterio de la Vid, desde Monasterio del Paular hasta el cruce con Monasterio de Yuste.

El corte de tráfico, que señalan que se debe a las obras de la red de calor, será en horario continuo.

Esta afección al tráfico coincide con el corte, muy cerca de allí, de la calle Monasterio de Santa María de Montserrat entre el cruce con Monasterio del Paular y la avenida Real Valladolid, en sentido subida. En este caso, el corte se debe a obras de urbanización y se mantendrá hasta el 31 de octubre.