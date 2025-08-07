El calor mantiene este viernes en aviso naranja a Valladolid y Zamora ante la previsión de máximas de hasta 39ºC

El calor pondrá este jueves en aviso naranja a las provincias de Valladolid y Zamora con máximas de hasta 39ºC - AEMET

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este viernes, 8 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid y Zamora el riesgo será de nivel naranja ya que se esperan máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, las mesetas de Valladolid y Zamora estarán en aviso naranja desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas de este viernes ante el "riesgo importante" de calor con probabilidad del 40-70 por ciento y máximas de hasta 39 grados.

Por su parte, el resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 38 grados en ciertos puntos de la región. En este caso, la alerta se mantendrá activa desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas. El aviso terminará más tarde, sobre las 21.59 horas, en el caso de la provincia abulense.

En general, en la jornada de este viernes se espera cielo poco nuboso con nubosidad de evolución y sin descartar chubascos dispersos con tormenta por la tarde, más probables en el extremo suroeste.

Por su parte, las temperaturas no experimentarán cambios, mientras que predominarán los vientos del sur y suroeste o variables, flojos, con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.