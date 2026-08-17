El calor pondrá mañana en aviso naranja a Ávila y en amarillo a León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora

Archivo - Una mujer se protege del sol con sombrero y abanico. - María José López - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor pondrá este martes, 18 de agosto, en aviso naranja (riesgo importante) a la provincia de Ávila y en amarillo (riesgo) a las de León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas de la jornada, en la que se esperan temperaturas significativamente altas en la Comunidad, donde se alcanzarán los 37 grados.

En general, en Castilla y León se prevé un día con cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental por la mañana y algo de nubosidad de evolución diurna principalmente en zonas de montaña. Asimismo, hay baja probabilidad de algún chubasco aislado en el Sistema Central.

Las temperaturas presentarán pocos cambios en el caso de las mínimas, mientras las máximas estarán en ligero ascenso. El viento, por su parte, será variable, flojo o moderado.