La Cámara alerta del efecto dominó de la subida de tipos sobre la vivienda en Valladolid

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VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia ha mostrado su preocupación por el impacto que la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo puede tener sobre el acceso a la vivienda, en un momento marcado por el encarecimiento general de los precios, la dificultad de acceso a la compra y la falta de oferta suficiente en el mercado del alquiler.

La entidad advierte de que la situación es especialmente compleja porque afecta directamente tanto a las familias que buscan una vivienda como a los propietarios que deben decidir si ponen sus inmuebles en el mercado. A juicio de la Cámara, el problema no responde a una única causa, sino a una combinación de factores globales y estructurales que vienen acumulándose durante los últimos meses.

"Estamos ante una escalada significativa de precios que preocupa mucho a las familias y también a los propietarios. No hay una sola explicación. Influyen los costes de producción, la energía, las materias primas, los costes salariales, los desequilibrios entre oferta y demanda y también el creciente poder de mercado de grandes plataformas", señala Pablo Ferreras, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

HIPOTECAS MÁS CARAS

La reciente decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en 0,25 puntos, después de casi tres años sin incrementarlos, persigue contener la inflación, pero tendrá consecuencias directas para los ciudadanos. La primera de ellas será el encarecimiento de la financiación.

La Cámara advierte de que las cuotas hipotecarias serán más elevadas y de que las entidades financieras exigirán una mayor capacidad de pago a quienes soliciten un préstamo. Esta circunstancia llega, además, en un momento en el que los precios de la vivienda ya se sitúan en niveles elevados, lo que puede dejar fuera del mercado de compra a muchas personas y familias.

"Una subida de tipos puede tener sentido desde el punto de vista macroeconómico, pero no podemos olvidar sus efectos reales. Financiarse será más caro, las cuotas hipotecarias subirán y muchas familias tendrán más dificultades para comprar una vivienda", explica Ferreras.

Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid recuerdan que este endurecimiento del acceso al crédito no afecta solo a quienes quieren comprar por primera vez, sino también a pequeños propietarios, familias que necesitan cambiar de vivienda o personas que valoran invertir en un inmueble como forma de ahorro o estabilidad patrimonial.

DEL MERCADO DE COMPRA AL ALQUILER

La Cámara alerta de que el encarecimiento de la financiación puede generar un efecto dominó sobre el mercado residencial. Si una parte de la población no puede acceder a la compra, esa demanda se trasladará inevitablemente al alquiler, aumentando la presión sobre un mercado que ya se encuentra tensionado.

"Cuando comprar una vivienda se vuelve más difícil, una parte de esa demanda se desplaza hacia el alquiler. Y si el alquiler ya está presionado, el resultado es claro: más demanda, poca oferta y precios al alza", afirma Pablo Ferreras.

La entidad considera que este escenario debe abordarse con realismo y sin enfrentar a propietarios e inquilinos. A su juicio, ambos colectivos forman parte de un mismo problema y necesitan soluciones equilibradas. Las familias necesitan acceder a una vivienda en condiciones razonables, pero para que haya más oferta en alquiler también es imprescindible que los propietarios cuenten con seguridad jurídica, confianza y garantías suficientes.

"Plantear este debate como si propietarios e inquilinos tuvieran intereses enfrentados es un error. Si los propietarios tienen buenas condiciones, seguridad y garantías, habrá más viviendas disponibles. Y si hay más oferta, los inquilinos tendrán más posibilidades de acceder a una vivienda y los precios podrán moderarse", subraya Ferreras.