La Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación de Soria convocan la V edición de los Premios Impulso Emprende

Cartel de los V Premios Impulso Emprende de la Cámara de Soria. - CÁMARA DE SORIA

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial ponen en marcha la V edición de los Premios Impulso Emprende que tiene como objetivo reconocer, apoyar y dar visibilidad a las empresas de reciente creación y poner en valor su contribución al desarrollo económico y social de la provincia.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto desde este miércoles, 16 de septiembre, hasta el 16 de noviembre de 2026, ambos días incluidos.

La convocatoria contempla dos premios de 2.000 euros cada uno, uno dirigido a reconocer la Mejor Iniciativa Empresarial en Soria capital y otro a la Mejor Iniciativa Empresarial en la provincia, en este caso para empresas ubicadas fuera de la capital.

Podrán participar las empresas creadas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, siempre que tengan su domicilio social y fiscal en la provincia de Soria y hayan recibido al menos uno de los servicios incluidos en el programa Impulso Emprende.

Los servicios son los Semilleros de Proyectos, la Ventanilla Única Empresarial, el Espacio de Trabajo Colaborativo, los Viveros de Empresas o las Naves Nido de Valcorba, según ha informado la Cámara de Comercio en un comunicado recogido por Europa Press.

Una de las novedades de esta edición es la apuesta por simplificar el proceso de presentación de candidaturas. Las empresas que cumplan los requisitos recibirán una comunicación en la que se les informará de su condición de candidatas y, para participar, únicamente tendrán que cumplimentar un breve formulario en el que podrán explicar los principales aspectos y características de su proyecto empresarial.

Entre los criterios que tendrá en cuenta el jurado se encuentran la propuesta de valor, el equipo promotor, la innovación y diferenciación, la viabilidad económica y el potencial de crecimiento, así como la contribución de la empresa al desarrollo económico y social de Soria y su impacto social y medioambiental.

MÁXIMO DE 12 EMPRESAS

Un máximo de 12 empresas, seis de Soria capital y seis del resto de la provincia, accederán a la fase final de los premios. Si el número de candidaturas supera el límite establecido, se realizará una preselección de acuerdo con los criterios recogidos en las bases.

Las empresas finalistas participarán en el acto final de los V Premios Impulso Emprende 2026, donde tendrán cuatro minutos para presentar y defender su iniciativa ante el jurado, con el apoyo de una presentación en formato PDF.

Todas las empresas finalistas partirán en igualdad de condiciones y será el jurado el encargado de determinar las iniciativas ganadoras en cada una de las dos categorías.