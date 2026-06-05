La Cámara de Comercio de León y la Fgulem refuerzan su compromiso mediante un acuerdo de mecenazgo "estratégico"

Javier Vega Corrales, representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León (izquierda) y José Carlos Alonso Marcos, director de la Fgulem. - CÁMARA DE COMERCIO DE LEÓN

LEÓN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) han suscrito un acuerdo de mecenazgo "estratégico" para respaldar proyectos de formación, investigación, transferencia de conocimiento y desarrollo socioeconómico.

El convenio permitirá reforzar el apoyo a actividades académicas, científicas, culturales y de transferencia de conocimiento desarrolladas por la Universidad de León (ULE). En concreto, la Cámara de Comercio prestará su colaboración para desarrollar proyectos en el ámbito de la promoción y mejora de la docencia y la investigación, el fomento de la ciencia, la cultura y la innovación, así como la asistencia a la comunidad universitaria.

El acuerdo ha sido suscrito por Javier Vega Corrales, en representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León y por José Carlos Alonso Marcos, director de la Fgulem. Gracias a esta colaboración ambas instituciones pretenden reforzar su compromiso con el desarrollo socioeconómico de la provincia, la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios, el impulso al emprendimiento y el apoyo a la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y el tejido empresarial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Cámara de Comercio de León.

Esta colaboración tendrá carácter anual y el acuerdo contará con una duración inicial de un año, renovable por periodos sucesivos, lo que consolida una alianza estable orientada a generar oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo para León.