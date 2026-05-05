La Cámara de Comercio de Soria destaca la ejecución de su Plan de Acción y el cumplimiento de objetivos de legislatura

El Presidente De La Cámara De Comercio De Soria, Alberto Santamaría. - EUROPA PRESS

SORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Soria cierra la legislatura 2022-2026 con un balance marcado por la ejecución efectiva del Plan de Acción Cameral y el cumplimiento de los grandes objetivos planteados al inicio del mandato de Alberto Santamaría como fomentar el emprendimiento, impulsar la digitalización, mejorar la empleabilidad, atraer emprendedores, empresas y trabajadores y ejercer una defensa activa del tejido empresarial soriano.

Durante estos casi cuatro años, la institución ha desplegado una estrategia integral que ha combinado prestación de servicios, acción institucional y desarrollo de programas para consolidarse como un agente clave en la transformación económica de la provincia, según ha explicado este martes el propio Santamaría en rueda de prensa.

La institución ha desarrollado una "intensa" actividad que se traduce en 8.170 actuaciones de apoyo empresarial, 5.000 personas formadas, más de 21.000 consultas gestionadas y más de 25.000 usuarios atendidos.

Uno de los principales retos de la legislatura era favorecer la creación de empresas y atraer población para combatir la falta de personal y la despoblación. Este objetivo se ha materializado en resultados tangibles gracias al programa Impulso Emprende, eje central de la estrategia cameral, ha explicado su presidente.

La iniciativa emprendedora conjunta de la Cámara, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial fue reconocida como la mejor de España por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y una de las tres mejores de los premios convocados por la Comisión Europea.

Además, gracias a los Semilleros de Proyectos de la capital y de la provincia se han creado 193 nuevas empresas, con más de 260 empleos directos. El servicio de Ventanilla Única Empresarial ha atendido 480 visitas para crear 160 empresas y 235 empleos y solo en programas educativos específicos se ha alcanzado a más de 2.000 alumnos entre iniciativas como FP y EME.

CAPTACIÓN DE TALENTO

Además, con la puesta en marcha y consolidación del programa Impulsa Startup para emprendedores tecnológicos con ideas de negocio escalables se ha atraído también a personas de fuera de la provincia de Soria.

Durante la legislatura se ha logrado consolidar una red de infraestructuras empresariales que permite convertir ideas en proyectos reales, ha apuntado Alberto Santamaría.

Por ejemplo, el Vivero de Empresas de Soria ha mantenido una ocupación prácticamente plena durante todo el periodo, con el cien por cien de los despachos ocupados y una alta ocupación en naves, lo que evidencia la demanda existente.

Este modelo se extiende al Vivero de San Esteban de Gormaz, para acercar oportunidades al medio rural y ayudar a la cohesión territorial. Las naves nido han permitido a empresas en crecimiento consolidar su actividad y dar el salto a fases productivas sin abandonar la provincia.

El ecosistema se completa con el Espacio de Trabajo Colaborativo, que se ha consolidado como punto de encuentro empresarial con 147 usuarios en puestos de trabajo, 258 reservas de salas de reuniones y 248 actividades grupales.

Todo ello configura un escenario que no solo facilita emprender, sino que contribuye a fijar población y actividad económica en el territorio, ha señalado la Cámara.

DIGITALIZACIÓN

Otro de los pilares del mandato ha sido impulsar la digitalización del tejido empresarial y mejorar las infraestructuras tecnológicas, una condición imprescindible para la competitividad. La Oficina Acelera Pyme de Soria fue reconocida como la mejor de España por Red.es del Ministerio de Transformación Digital.

Los resultados reflejan un avance "decisivo" con más de 1.100 asesoramientos en digitalización realizados y más de 2.600 personas formadas en nuevas tecnologías, incluida inteligencia artificial.

La Cámara ha reforzado también su papel como prestadora de servicios, pues en estos cuatro años se han gestionado 7.500 consultas empresariales por los servicios de asesoría de la Cámara, se han tramitado 1.300 certificados a 35 empresas y se han enviado más de 700 comunicaciones a 4.800 destinatarios.

El apoyo al comercio local ha sido otra línea de actuación clave, pues ha habido 1.503 empresas atendidas con el desarrollo de 18 actuaciones de promoción comercial.

Estas campañas han incluido iniciativas emblemáticas como 'Regala Soria', 'Aquí hay Premio' o 'San Esteban, Puente al Corazón', diseñada para apoyar al comercio en situaciones excepcionales.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Soria ha reforzado durante esta legislatura su papel como institución clave en la representación del tejido empresarial con una intensa actividad institucional y una presencia constante en los espacios de decisión.

En total, la entidad ha participado en 656 reuniones, comisiones y órganos de representación, a lo que se suman 16 plenos y 16 comités ejecutivos, así como la firma de más de 60 convenios de colaboración que han permitido impulsar proyectos conjuntos en beneficio del desarrollo económico de la provincia.

Esta actividad ha contribuido a proyectar una imagen de Cámara "útil, influyente y comprometida", capaz de generar alianzas y liderar iniciativas estratégicas para toda Soria, también de manera "muy activa" en el medio rural, según su presidente, quien ha agregado que la acción institucional ha ido acompañada de una posición "firme" en la defensa de los intereses empresariales mediante el traslado de forma constante a las administraciones de los principales retos que condicionan el desarrollo económico de la provincia.