La Cámara de Comercio de Soria lanza dos nuevos cursos gratuitos online dentro del Programa Talento Joven

SORIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara La Cámara de Comercio de Soria anuncia la puesta en marcha de dos nuevos cursos online gratuitos y certificados, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dentro del Programa talento Joven.

Se trata de una oportunidad única para adquirir competencias altamente demandadas por las empresas, según han informado desde la entidad cameral soriana.

Uno de ellos es la Certificación Oficial Microsoft Office Specialist (Word, Excel y PowerPoint), con preparación para el examen oficial. Asimismo, se ofrece la formación en Creación de Páginas Web con WordPress, Tienda Online y Marketing Digital, donde los participantes aprenderán desde cero a desarrollar páginas web y a gestionar estrategias básicas de marketing digital.

Ambas formaciones, de 60 horas, se impartirán en Aula Virtual del 23 de septiembre al 29 de octubre de 2025, de lunes a jueves, en horario de mañana y tarde y la inscripción ya está abierta a través de la web de la Cámara de Soria.

Los jóvenes interesados en conocer más sobre estos cursos y el resto de las formaciones incluidas en el Programa Talento Joven podrán asistir a una reunión informativa el miércoles 10 de septiembre a las 11.30 horas en el Espacio de Trabajo Colaborativo.

TALENTO JOVEN

Estos cursos se enmarcan en el Programa Talento Joven: Cree en Ti (antiguo PICE), una iniciativa gratuita de la Cámara de Comercio de Soria que forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Programa FSE+ de Empleo Juvenil.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, independientemente de su nivel formativo: desde quienes carecen de experiencia laboral o han abandonado sus estudios hasta titulados universitarios que buscan su primera oportunidad profesional.

A través de un Plan de Capacitación individualizado, los participantes reciben información y orientación vocacional y formación troncal en competencias digitales, idiomas y habilidades transversales.

También reciben formación específica adaptada a los perfiles más demandados por las empresas, así como acompañamiento e intermediación laboral para favorecer su contratación.

IMPACTO EN SORIA

En lo que va de 2025, la Cámara de Comercio de Soria ha formado ya a 38 jóvenes en competencias digitales, idiomas y certificados oficiales, claves para acceder a su primer empleo.

Ejemplo de ello son los participantes que el pasado mes de julio completaron con éxito las formaciones de Socorrista en Instalaciones Acuáticas y Monitor/a de Tiempo Libre, perfiles muy demandados en la provincia que han permitido la inserción de varios jóvenes en el mercado laboral.