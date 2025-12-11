Una cámara de vacío "pionera" permitirá a la ULE realizar ensayos y validación de tecnología espacial

Una de las integrantes del Grupo de Investigación de Ingenieria Aeroespacial de la ULE. - ULE

LEÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) contará con una infraestructura "pionera" que permitirá recrear en tierra las condiciones extremas del espacio mediante una cámara de vacío de tamaño medio equipada con circuitos de control térmico, lámparas de flujo solar y otros medios tecnológicos destinados a simular las condiciones extremas del vuelo espacial alrededor de la Tierra y en el espacio, lo que permitirá realizar ensayos en tierra y avanzar en el campo de la investigación, el desarrollo y el testeo en el sector aeroespacial.

Esta infraestructura convertirá a la ULE en el único centro de Castilla y León capaz de realizar ensayos y certificaciones de hardware espacial, consolidando su actividad formativa e investigadora y posicionándola como un agente "clave" para impulsar y promover la economía del espacio desde la Comunidad.

El proyecto verá la luz después de que la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, haya dado luz verde este jueves en Consejo de Gobierno a la concesión de una subvención de 500.000 euros destinada a financiar la 'Infraestructura de Ensayos Espaciales'.

Esta instalación supondrá un "impulso decisivo" para la investigación y el desarrollo de tecnología espacial de la ULE y representa una capacidad de ensayo "clave", según ha señalado el director del grupo de investigación en Ingeniería Aeroespacial de la ULE, Jesús Gonzalo de Grado, que ha puntualizado que el espacio es un entorno de trabajo "nada amigable" para los satélites debido a la ausencia de aire, la intensa radiación solar y las temperaturas extremas del espacio profundo.

ELEVADOS COSTES

El catedrático ha explicado que estos factores generan contrastes térmicos muy severos, a lo que se suma el elevado coste de lanzar cualquier dispositivo al espacio, de en torno a 50.000 euros por kilogramo, lo que obliga a que los equipos estén diseñados con una enorme robustez.

Para asegurar que esa inversión material e investigadora es duradera todos los sistemas espaciales deben someterse en tierra a rigurosas pruebas que reproduzcan las condiciones que se encontrarán en el espacio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este proceso la cámara de vacío térmico es un equipamiento esencial, pues permite calentar y enfriar de forma cíclica los satélites o sus componentes, sin aire que pueda refrigerarlos, mientras se monitoriza su estado.

De ahí que la nueva infraestructura permita que investigadores, estudiantes y empresas tengan acceso directo a estas capacidades de ensayo, abriendo la puerta a "construir ingenios" que mejoren la vida desde el espacio y reforzando la participación del grupo en grandes proyectos nacionales e internacionales.

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

La puesta en marcha de esta infraestructura de pruebas es estratégica para Castilla y León, ya que actualmente ningún centro en la Comunidad dispone de esta capacidad de ensayo, lo que limita la competitividad de las empresas y centros de investigación autonómicos, obligándolos a recurrir a servicios externos concentrados en Madrid u otros centros europeos para validar sus equipos y prototipos.

Esta nueva capacidad que se habilita en León permitirá la certificación interna de componentes y plataformas satelitales, reduciendo la dependencia logística y temporal de terceros. La instalación aportará capacidades de ensayo para hardware espacial en condiciones análogas al espacio (vacío y rangos térmicos extremos), habilitando programas de I+D en áreas críticas como la propulsión eléctrica, la óptica avanzada o los nuevos materiales.

La disponibilidad de esta infraestructura tendrá un impacto empresarial inmediato, permitiendo atender la demanda real de compañías implantadas en Castilla y León que requieren ensayos térmicos y de vacío para validar sus productos y cargas útiles.

IMPULSO DEL SECTOR ESPACIAL

Además, contribuirá de forma decisiva al impulso del sector espacial en la Comunidad, ya que contar con esta capacidad de prueba eliminará barreras de entrada y facilitará que pymes y startups accedan al mercado del 'new space', en pleno crecimiento y valorado globalmente en más de 570.000 millones de euros.

La Universidad de León, que es la única institución del sistema universitario autonómico que imparte el grado en Ingeniería Aeroespacial y el máster en Ingeniería Aeronáutica, se convierte con esta nueva infraestructura en un "referente" en ingeniería avanzada y en economía del espacio.

El proyecto se alinea con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3 2021-2027), que busca, entre otros objetivos, posicionar a la Comunidad como referente internacional mediante el impulso de capacidades tecnológicas diferenciales y el fortalecimiento de infraestructuras singulares.