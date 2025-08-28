Un camión cisterna de limpieza evita la propagación de un incendio provocado por dos menores en Valladolid

La rápida intervención de un camión de agua del Servicio de Limpieza evita la propagación de un incendio en la Cañada Real de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La rápida intervención de un camión de agua del servicio de limpieza ha evitado la propagación de un incendio que se ha originado en la Cañada Real de Valladolid provocado por la imprudencia de dos menores que jugaban con cerillas.

Tras utilizar el tanque de agua del camión los Bomberos de la capital vallisoletana han intervenido en el lugar para refrescar la zona y evitar una reactivación del fuego.

Por estos hechos, se ha realizado la comparecencia de los menores y sus tutores en comisaría, según ha informado la Policía Local a través de redes sociales.