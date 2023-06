Los camioneros salmantinos lamentan los "vaivenes" de precios que les mantienen en un momento "muy crítico"

SALAMANCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte Discrecional (Aestradis), Paulino Benito, ha lamentado que el sector se mantenga en "un momento muy crítico", ya que "está sufriendo vaivenes" como las "subidas y bajadas" del petróleo que "condicionan mucho el futuro".

"Subidas y bajadas de precios, de tarifas, y la verdad es que no estamos pasando por uno de los mejores momentos, pero, desde luego, más tranquilos que el año pasado estamos", ha reconocido antes de la apertura de la jornada 'El futuro del transporte' organizada por Aestradis.

En cuanto a si la guerra en Ucrania sigue afectando al sector, ha respondido a los medios que "evidentemente" que es así. "Nosotros vivimos a salto de noticias cada día, de si el precio sube o baja, de la incertidumbre y, como todas las cosas que suceden en Europa, nos afecta todo muchísimo", ha apuntado.

En cuanto a las administraciones y la repercusión de la labor en ellas para los profesionales del sector, Paulino Benito ha incidido en que ellas son las que "legislan" y que sus decisiones influyen en la actividad del transporte.

"Sin la administración no tenemos licencias, no tenemos visados, tenemos el control total por parte de la administración sobre el futuro del transporte. Nosotros podemos tener muchas iniciativas, muchas cosas, pero si no contamos con la administración, no podemos hacer nada. Así que es muy importante que la consejera, hoy aquí en Salamanca, nos dé el apoyo que necesitamos", ha apuntado en alusión a la responsable del área de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.