El campamento digital 'Digicamp' ha formado a más de 160 niños y adolescentes vallisoletanos en los meses estivales - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La actividad ha permitido a sus participantes reforzar sus habilidades digitales y canalizar su creatividad a través de juegos

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El campamento digital 'Digicamp' ha formado a más de 160 niños y adolescentes vallisoletanos entre el 30 de junio y el 5 de septiembre a través de actividades presenciales gratuitas en competencias digitales.

El "éxito" de la iniciativa ha sido "notable", según han destacado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, tanto por su participación como por las valoraciones que de la misma hacen tanto los jóvenes asistentes como sus progenitores.

La actividad ha permitido a sus participantes reforzar sus habilidades digitales y canalizar su creatividad, a través de juegos y retos que les han permitido experimentar, crear y hacer amigos.

También ha puesto el foco en transmitir y concienciar sobre los riesgos inherentes a estas tecnologías y sobre las cautelas que deben tomar al navegar por la red y/o utilizar sus redes sociales de forma responsable.

La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo, ha remarcado que para el Consistorio ha sido un "placer" facilitar este espacio de conexión y aprendizaje, al ser consciente de la necesidad de fomentar un uso responsable de la tecnología entre los más pequeños y formarles para que aprovechen sus posibilidades en su futuro profesional.

"Será un placer mantener este canal de colaboración abierto en el futuro", ha expresado, al tiempo que ha explicado que más de 160 niños han obtenido un certificado 'DigiCamp' europeo en competencias digitales, que avala todo lo aprendido, y existen previsiones de que se celebren nuevas ediciones de esta novedosa iniciativa.